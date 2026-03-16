أعربت الحكومة الألمانية عن شعورها بـ "قلق بالغ" إزاء التطورات المتلاحقة في لبنان، محذرةً الحكومة الإسرائيلية من شن عملية برية واسعة النطاق.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين قائلاً إن "إلقاء نظرة على هذا الجزء من منطقة الحرب يملؤنا بالقلق، لأننا نرى استعدادات لعملية برية إسرائيلية كبرى"، لافتا إلى أن مثل هذا الهجوم "من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتأزم أصلاً في المنطقة بشكل ملحوظ (..) ويسهم مجدداً في زيادة موجات النزوح".

وتابع كورنيليوس أن ألمانيا لهذا السبب تطالب "أصدقاءنا الإسرائيليين بشدة بعدم سلوك هذا الطريق، ونحن على تواصل لإيصال هذه الرسالة".

واستطرد كورنيليوس أن الحكومة الألمانية تدين بشدة دخول "ميليشيا حزب الله إلى القتال ضد إسرائيل إلى جانب إيران"، وأنها تطالب حزب الله بوقف القتال وإلقاء السلاح.

وأشار كورنيليوس إلى أن برلين ترحب بالجهود الرامية لإعادة إطلاق المحادثات بين إسرائيل ولبنان. كما طالبت الحكومة الألمانية إسرائيل بعدم استهداف الأهداف المدنية أو قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة (يونيفيل)، حيث تعرض جنود حفظ السلام الأمميين مؤخراً لإطلاق نار متكرر ووقعوا بين خطوط المواجهة في المنطقة الحدودية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ "عمليات برية محدودة وموجهة" في جنوب لبنان المجاور، وقال إن هذه العمليات تستهدف عناصر حزب الله النشطين والبنية التحتية للميليشيا. وأكد الجيش أن هذه العمليات البرية تأتي "كجزء من تدابير دفاعية شاملة" من أجل "حماية السكان في شمال إسرائيل المتاخم للحدود".