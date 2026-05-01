دافع لارس كلينجبايل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشار الألماني، عن المستشار فريدريش ميرتس في وجه الانتقادات الحادة التي وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دفاع اشتراكي عن المستشار ميرتس

أكد كلينجبايل، خلال فعالية بمناسبة عيد العمال في مدينة بيرجكامن، اليوم الجمعة، أن ألمانيا ليست بحاجة إلى نصائح من ترامب، داعيا إياه للنظر في حجم الفوضى التي تسبب بها وضمان إجراء محادثات "سلام جادة" في إيران بدلا من مهاجمة الحكومة الألمانية والمستشار، حسبما أفاد وكالة الأنباء الألمانية.

تلاسن عبر القارات حول استراتيجية الحرب

تعود جذور السجال إلى تصريحات أدلى بها ميرتس يوم الإثنين الماضي، اتهم فيها الولايات المتحدة بالدخول في الحرب دون استراتيجية واضحة، معتبرا أن القيادة الإيرانية تسببت في إذلال أمة بأكملها وهو ما دفع ترامب للرد عبر منصته "تروث سوشيال"، واصفا المستشار الألماني بأنه "لا يعرف عما يتحدث".

وقام الرئيس الأمريكي، بتجديد هجومه وانتقاداته يوم أمس الخميس، مما استدعى ردا رسميا من برلين دفاعا عن رأس السلطة التنفيذية.

انتقادات لاستراتيجية ترامب والتبعات الاقتصادية

وجّه كلينجبايل، الذي يُشغل أيضا منصب وزير المالية، انتقادات لاذعة لتقديرات ترامب في "الملف الإيراني"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي كان يظن واهما أن الأمر سيستغرق أياما معدودة لينتهي كل شيء.

وحمّل لارس كلينجبايل، واشنطن المسؤولية عن إنهاء هذه الحرب بسرعة وضمان عدم انتقال الأعباء الناتجة عنها إلى العمال والمستهلكين والاقتصاد في ألمانيا وأوروبا، مشددا على ضرورة حماية الأطراف الخارجية من دفع ثمن القرارات العسكرية الأمريكية.

السيادة الأوروبية ورفض الابتزاز السياسي

اختتم نائب المستشار الألماني، تصريحاته بالتأكيد على أهمية بناء أوروبا قوية اقتصاديا لضمان استقلالية القرار السياسي وعدم الخضوع للابتزاز من أي طرف دولي، موضحا أنه يرفض أن تكون برلين أو القارة الأوروبية رهينة للمزاج المتقلب الذي قد يكون عليه دونالد ترامب اليوم أو غدا، ومؤكدا أن القوة الاقتصادية هي "الحصن الوحيد" الذي سيمنع الاعتماد على الإيرادات الخارجية في إدارة الأزمات الدولية.

ويعكس هذا السجال العلني عمق الخلاف بين برلين وواشنطن حول "إدارة الملف الإيراني"، إذ يرى المسؤولون الألمان، أن استراتيجية ترامب تفتقر للرؤية بعيدة المدى، مما حول المنطقة إلى ساحة للفوضى التي باتت تهدد مصالح الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في القارة العجوز.