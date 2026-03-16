يتطلب قوات برية.. ترامب يدرس السيطرة على النفط الإيراني بجزيرة خرج

كتب : محمد جعفر

12:14 م 16/03/2026

دونالد ترامب

أفادت أربعة مصادر لموقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على تشكيل تحالف دولي لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، معرباً عن أمله في الإعلان عن هذا التحالف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

السيطرة على مستودع نفطي إيراني

وبحسب مسؤولين أمريكيين، يدرس ترامب أيضاً خيار السيطرة على مستودع نفطي إيراني رئيسي في جزيرة كرج، وهي خطوة قد تتطلب نشر قوات أمريكية على الأرض، وذلك في حال استمرار احتجاز ناقلات النفط وتعطل حركة الشحن في الخليج العربي.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن استمرار الحصار وتقييد إنتاج النفط في الخليج سيجعلان من الصعب إنهاء الحرب، حتى لو أرادت واشنطن ذلك.

إرسال سفن حربية إلى الخليج

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، السبت، قال ترامب إن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الأخرى قد ترسل سفناً حربية إلى الخليج لإعادة فتح الملاحة التجارية، داعياً دولاً من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة إلى المساهمة في هذه الجهود.

وفي تصريحات للصحفيين الأحد على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إنه يطالب دول حلف شمال الأطلسي وغيرها من الدول المستوردة للنفط بالمشاركة في تأمين المضيق، وأضاف: "نتحدث مع دول أخرى بشأن حفظ الأمن في المضائق، وسيكون من الجيد أن تشاركنا دول أخرى في هذه المهمة. نحن مستعدون للمساعدة، ونتلقى استجابة جيدة".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع سبع دول، موضحاً أن بعض الدول رفضت بالفعل المشاركة، لكنه شدد على أن المهمة ستكون محدودة، على حد قوله، لأن إيران لم يتبق لديها "قوة نارية كبيرة".

ورغم ذلك، لم تعلن أي دولة حتى الآن التزامها العلني بالمشاركة، غير أن مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأمريكية أكد أن ترامب يتوقع إعلان بعض الدول دعمها خلال الأيام المقبلة، لتشكيل ما يصفه البيت الأبيض بـ"تحالف هرمز".

دونالد ترامب إيران وأمريكا تحالف هرمز جزيرة كرج الملاحة في الخليج العربي سفن حربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة 11.. محمود حميدة يقترب من حل لغز قتل "مريم"
دراما و تليفزيون

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة 11.. محمود حميدة يقترب من حل لغز قتل "مريم"
تحول إلى أنقاض.. هدم مبنى السكة الحديد التاريخي برمسيس
أخبار مصر

تحول إلى أنقاض.. هدم مبنى السكة الحديد التاريخي برمسيس
"العقدة اتفكت".. كيف علقت الصحف التونسية على خسارة الأهلي من الترجي؟
رياضة محلية

"العقدة اتفكت".. كيف علقت الصحف التونسية على خسارة الأهلي من الترجي؟
محمد عبدالعظيم يشيد بأداء حمزة العيلي في "حكاية نرجس".. ماذا قال؟
دراما و تليفزيون

محمد عبدالعظيم يشيد بأداء حمزة العيلي في "حكاية نرجس".. ماذا قال؟

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026