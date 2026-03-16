مشاهد من الدمار في وسط إسرائيل جراء الهجمات الإيرانية صباح الإثنين

كتب : وكالات

11:37 ص 16/03/2026

الدمار في وسط إسرائيل

أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل صباح الإثنين، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق الوسط والسهل الساحلي. ووفق التقارير الأولية، تم رصد ما لا يقل عن عشر مواقع سقوط في منطقة الوسط، من بينها إصابة منزل خاص، حسبما قالت وسائل إعلام عبرية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إيران أطلقت دفعة قوية من الصواريخ صباح الإثنين،على وسط إسرائيل، فيما تم سماع دوي انفجارات قوية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأفادت هيئة الإطفاء الإسرائيلية في بيان: "في أعقاب الدفعة الصاروخية الأخيرة، تم فتح عدة مواقع في منطقة الوسط. وتم استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى عدة مواقع عقب تقارير عن سقوط قطع من ذخائر تعود لصاروخ عنقودي في نطاق المنطقة"

وبحسب التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عبري، فإن بعض الصواريخ حملت ذخائر عنقودية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لإيران خلال أسبوعين من الحرب.

وأوضح في إحاطة إعلامية، أنه "رغم استمرار إيران في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فإن عدد عمليات الإطلاق تراجع بشكل كبير".

مسلسل "فرصة أخيرة" الحلقة 11.. محمود حميدة يقترب من حل لغز قتل "مريم"
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى
تطور خطير في هجمات اختراق الهواتف وسرقة الحسابات المصرفية.. ما القصة؟
محافظ القاهرة: رفع درجة استعداد المستشفيات الحكومية لعيد الفطر
وضع الطيران ️✈ إزاي تحمي صلاتك من مطبات السوشيال ميديا

وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026