أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل صباح الإثنين، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق الوسط والسهل الساحلي. ووفق التقارير الأولية، تم رصد ما لا يقل عن عشر مواقع سقوط في منطقة الوسط، من بينها إصابة منزل خاص، حسبما قالت وسائل إعلام عبرية.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن إيران أطلقت دفعة قوية من الصواريخ صباح الإثنين،على وسط إسرائيل، فيما تم سماع دوي انفجارات قوية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية "كان".



وأفادت هيئة الإطفاء الإسرائيلية في بيان: "في أعقاب الدفعة الصاروخية الأخيرة، تم فتح عدة مواقع في منطقة الوسط. وتم استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى عدة مواقع عقب تقارير عن سقوط قطع من ذخائر تعود لصاروخ عنقودي في نطاق المنطقة"

وبحسب التقارير التي نشرتها وسائل إعلام عبري، فإن بعض الصواريخ حملت ذخائر عنقودية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لإيران خلال أسبوعين من الحرب.

وأوضح في إحاطة إعلامية، أنه "رغم استمرار إيران في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فإن عدد عمليات الإطلاق تراجع بشكل كبير".