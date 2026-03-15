نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن عملية السلام في أوكرانيا تتلاشى مع تحول تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إيران والشرق الأوسط.

المحادثات الأوكرانية الروسية

وصرح مسؤولون أوروبيون مشاركون في المحادثات الأوكرانية الروسية، اليوم الأحد، أن ترامب لم يعد يركز على الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرين إلى أن واشنطن تعطي الأولوية للشرق الأوسط في شحنات الأسلحة، وهو ما قد ينعكس على كييف.

تراجع الضغط الأمريكي على موسكو

وأضاف الدبلوماسيون أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بأنه لن يتم فرض عقوبات إضافية على نفط روسيا.

أشار المسؤولون الأوروبيون، إلى أن الحرب في الشرق الأوسط صرفت انتباه واشنطن عن التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

ولفت المسؤولون إلى أن الحرب مع إيران تفيد روسيا من خلال ارتفاع أسعار النفط، وتعليق العقوبات الأمريكية، إضافة إلى الاستنزاف السريع للذخائر الأمريكية التي تحتاجها كييف.

روسيا تعلن توقف المحادثات مع الأوكرانية

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن المفاوضات بين المسؤولين الأوكرانيين والروس، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، باتت "في منطقة الخطر حقا".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "هناك حالة من التوقف في المحادثات، ولدى الأمريكيين أولويات أخرى، وهذا أمر مفهوم".

كما نقلت الصحيفة عن أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قوله إن الشرق الأوسط حول الاهتمام السياسي بشكل كبير بعيدًا عن أوكرانيا، مضيفًا: "بالنسبة لنا، وبالنسبة لأوكرانيا، إنها كارثة".

تحويل الأسلحة والموارد إلي الشرق الأوسط بدلا من أوكرانيا

وأشار دبلوماسيون إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أبلغت بأن شحنات الأسلحة الأمريكية، خصوصا أنظمة الدفاع الجوي، ستتأخر لأن واشنطن تعطي الأولوية لعملاء الشرق الأوسط، وهو ما ستكون له تداعيات كبيرة على كييف.

بدورها، قالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن المنافسة على الموارد العسكرية بين الشرق الأوسط وأوكرانيا تمثل مشكلة واضحة، مؤكدة أن اهتمام الولايات المتحدة ينصب الآن على الشرق الأوسط.

أمريكا ترفع العقوبات عن صادرات نفط روسية

أصدرت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، قرارا يمنح إعفاء لمدة 30 يوما يسمح للدول بشراء المنتجات البترولية الروسية العالقة حاليًا في البحر.