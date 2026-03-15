أصدر الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا شديد اللهجة طالب فيه الولايات المتحدة بـ "نقل المنشآت الصناعية الأمريكية خارج المنطقة"، كما دعا المدنيين إلى إخلاء المناطق القريبة من المنشآت التي يُساهم فيها أمريكيون لتجنب أي "ضرر".

وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوترات عقب سلسلة غارات استهدفت البنية التحتية الإيرانية خلال اليومين الماضيين.

استهداف "الاستثمارات والشركاء"

أشار بيان الحرس الثوري،السبت، إلى أن المنشآت المرتبطة بالشركات الأمريكية، ولو بشكل غير مباشر عبر "المساهمين"، قد تُصبح "أهدافا محتملة" في حال تكثيف الصراع.

وجاء هذا التهديد بعد تقارير إيرانية تُفيد بمقتل عمال مدنيين في هجمات استهدفت "مصانع غير عسكرية" داخل إيران، مما دفع طهران لاعتبار المصالح الاقتصادية الأمريكية "هدفا مشروعا للرد".

وعيد بضرب "قطاع الطاقة"

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن طهران ستنال من "البنية التحتية المرتبطة بالشركات أو المصالح الأمريكية" في المنطقة، ردا على أي استهداف لقطاع الطاقة والنفط الإيراني.

وتوعد المسؤولون الإيرانيون برد انتقامي ردا على ما وصفوه بـ "الهجمات الأمريكية" على منشآت الطاقة، مما يضع الاستثمارات الأمريكية في المنطقة تحت تهديد مباشر وغير مسبوق.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلمه مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.