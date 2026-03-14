إيران تدرس السماح لناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز بشرط الدفع باليوان الصيني

كتب : وكالات

01:27 م 14/03/2026 تعديل في 01:53 م

مضيق هرمز

هدد الرئيس دونالد ترامب بمهاجمة البنية التحتية النفطية على جزيرة خرج الإيرانية، إذا استمرت طهران في عرقلة مرور السفن عبر مضيق هرمز. كما قال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة "دمرت تمامًا كل هدف عسكري" على الجزيرة، التي تتعامل مع نحو 90٪ من صادرات إيران من النفط الخام.

وفي سياق منفصل، أفاد مسؤول كبير لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن إيران تدرس السماح لعدد محدود من ناقلات النفط بالمرور عبر المضيق، بشرط أن يتم تداول شحنات النفط باليوان الصيني.

وأضاف المصدر، أن هذه الخطوة المحتملة تأتي فيما تعمل الجمهورية الإسلامية على خطة جديدة لإدارة تدفق ناقلات النفط عبر المضيق. ويذكر أن النفط الدولي يُتداول تقريبًا بالكامل بالدولار الأمريكي، باستثناء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، الذي يُتداول بالروبل أو اليوان.

وقد أدت المخاوف في الأسواق بشأن المضيق، الذي يُعد شريانًا مهمًا للطاقة العالمية، إلى دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022، بعد صيف غزو روسيا لأوكرانيا.

وحذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة، من أن أي قيود على مرور السفن عبر المضيق سيكون لها "تأثير هائل" على الجهود الإنسانية مع استمرار الحرب.

وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية: "عندما تتوقف السفن عن التحرك عبر هذا المضيق، تنتقل العواقب بسرعة". وأضاف: "تصبح حركة الغذاء والدواء والأسمدة والإمدادات الأخرى أصعب وأكثر تكلفة للتوصيل".

