وصول طائرة إجلاء تقل 222 شخصاً من الشرق الأوسط إلى اليابان

كتب : د ب أ

11:00 ص 14/03/2026

طائرة إجلاء يابانية من الشرق الأوسط

وصلت طائرة مستأجرة من قبل الحكومة اليابانية تقل 222 شخصا، تم إجلاؤهم من الشرق الأوسط إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو، قادمة من العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هم مواطنون يابانيون من العراق والكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم غير اليابانيين، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وكانت هذه سادس رحلة مستأجرة من قبل الحكومة لعملياتها لإجلاء المواطنين اليابانيين وغيرهم من الشرق الأوسط، حيث تتصاعد التوترات وسط الصراع بين القوات الأمريكية والإسرائيلية وإيران.

ونقلت الرحلات الجوية إجمالي 1104 أشخاص إلى اليابان.

ومع استئناف عمليات الطيران التجاري تدريجيا، ستعلق الحكومة اليابانية دعم الإجلاء باستخدام الرحلات الجوية المستأجرة في الوقت الحالي.

كانت دول الخليج قد علقت كليا أو جزئيا الرحلات الجوية بعد تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات في إطار رد طهران على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
دراما و تليفزيون

استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات السبت
اليوم.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "رمضان ومحبة الأوطان"
أخبار مصر

اليوم.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش "رمضان ومحبة الأوطان"

فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
أخبار المحافظات

فيديو- عاصفة ترابية شديدة تضرب محافظة أسيوط
انطلاق تصوير فيلم "مطلوب عائليًا" بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري
دراما و تليفزيون

انطلاق تصوير فيلم "مطلوب عائليًا" بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري

