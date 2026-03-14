وصلت طائرة مستأجرة من قبل الحكومة اليابانية تقل 222 شخصا، تم إجلاؤهم من الشرق الأوسط إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو، قادمة من العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم هم مواطنون يابانيون من العراق والكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم غير اليابانيين، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وكانت هذه سادس رحلة مستأجرة من قبل الحكومة لعملياتها لإجلاء المواطنين اليابانيين وغيرهم من الشرق الأوسط، حيث تتصاعد التوترات وسط الصراع بين القوات الأمريكية والإسرائيلية وإيران.

ونقلت الرحلات الجوية إجمالي 1104 أشخاص إلى اليابان.

ومع استئناف عمليات الطيران التجاري تدريجيا، ستعلق الحكومة اليابانية دعم الإجلاء باستخدام الرحلات الجوية المستأجرة في الوقت الحالي.

كانت دول الخليج قد علقت كليا أو جزئيا الرحلات الجوية بعد تعرضها لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات في إطار رد طهران على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.