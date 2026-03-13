شهد اليوم الـ14 من الحرب في الشرق الأوسط، تصعيدا كبيرا في العمليات العسكرية والردود العملية على التصريحات والاتهامات المتبادلة بين أطراف الصراع الثلاثة: الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ففي إيران، كشفت وسائل إعلام حكومية عن نجاة المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي من محاولتي اغتيال منذ توليه المنصب.



وأعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة الـ46 من رشقاته الصاروخية ضمن عملية "الوعد الصادق 4".



وقبيل ذلك، قال الحرس الثوري إنه نفّذ "أقوى هجوم" على إسرائيل منذ بدء الحرب قبل أسبوعين.



وردا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، بأن القادة الإيرانيون يختبئون تحت الأرض، شارك عدد كبير من المسؤولين في طهران بمن فيهم الرئيس مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، في مسيرات شعبية بمناسبة "يوم القدس" العالمي، في أول ظهور علني منذ اغتيال المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.



وبينما دعا الحرس الثوري الإيراني، مواطني دول عربية للإبلاغ عن أماكن تواجد 11 ألف جندي أمريكي بالمنطقة، رصدت واشنطن مكافأة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن بعض قادته.



إلى جانب ذلك، أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية، بوقوع حادث بحري على بعد 11 ميلا شمال عمان في مضيق هرمز.



في أثناء ذلك، حذّر خبير إسرائيلي متخصص في الشؤون الإيرانية، من أن الحرب الحالية قد تدفع طهران إلى تسريع مساعيها للحصول على سلاح نووي.



وفيما يتعلق بالخسائر المادية للحرب، قالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 22 ألف مبنى مدنيا تضرر حتى الآن في إيران، بما في ذلك أكثر من 17 ألف وحدة سكنية.



أمّا في إسرائيل، فتسببت الضربات الصاروخية الإيرانية في دمار واسع النطاق، إذ أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حرائق وتضرر عدة مبان بوسط إسرائيل.



وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، أفاد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود" بإصابة عشرات الأشخاص في هجوم صاروخي استهدف مدينة زرزير قرب الحدود اللبنانية.

أمّا في الولايات المتحدة، واصل رجل البيت الأبيض سلسلة تهديداته لإيران، إذ قال في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "راقبوا ما سيحدث لهؤلاء المختلين اليوم".



وعقب تقارير استخباراتية أمريكية تشير إلى مساعدة روسية لإيران، ألمح الرئيس الأمريكي إلى أن موسكو ربما تقدم دعما لطهران في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.



ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي لأعضاء مجموعة الدول السبع، أن إيران على وشك الاستسلام، فإنه أقر في الوقت نفسه بأن إسقاط النظام سيكون صعبا للغاية

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع بعد توقف القصف، مشيرًا إلى أن الطريق أمامهم لإسقاط النظام سيكون صعبًا للغاية.



وادّعى الرئيس الأمريكي، أن امتلاك إيران سلاحا نوويا سيؤدي إلى محو إسرائيل من الخريطة، زاعما أن طهران كانت ستستخدم سلاحها النووي ضد دول المنطقة.



وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية في إطار "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الضربات المشترة مع إسرائيل استهدفت ما يزيد عن 15 ألف هدف في إيران.



وفي حين يتزايد الصراع حدة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجيش الأمريكي يرسل حاملة طائرات إضافية وقوات "مارينز" إلى الشرق الأوسط.



وعن الخسائر العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل جميع أفراد طاقم طائرة للتزود بالوقود سقطت في العراق، مؤكدة أن الحادث لا علاقة له بأي استهدافات خارجية.



في المقابل، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأمريكية غربي البلاد.



وبشأن الخسائر البشرية الهجمات المتبادلة في منطقة الشرق الأوسط، أفادت تقارير بأن حصيلة القتلى في المنطقة تجاوزت 2000 قتيل منذ بدء الحرب قبل أسبوعين.



وفي العراق، قُتل جندي فرنسي وأُصيب 6 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية في إقليم كردستان، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الفرنسية.



على المستوى الدولي، شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، مناقشات حادة بشأن إعادة فرض العقوبات على طهران وفق آلية "سحب الزناد (سناب باك)"، إذ عارضت روسيا والصين الإجراء المدعوم أمريكيا وأوروبيا.



وشددت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول إماراتي رفيع، أن أبو ظبي لن تستجيب لمطالب طهران بإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في الدولة الخليجية.



ومن جانبه، دعا البابا ليو، بابا الفاتيطان، القادة المسيحيين الذين يتحملون مسؤولية إشعال الحروب، إلى مراجعة ضمائرهم.



وحول الأوضاع في مضيق هرمز وتداعيات إغلاقه على الاقتصاد العالمي، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن دولا أوروبية بدأت في التواصل مع إيران للتوصل إلى اتفاق يضمن عبور سفنها عبر الممر الاستراتيجي.

