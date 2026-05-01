كشف السيناتور الديمقراطي الأمريكي، ريتشارد بلومنتال، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن خيار شن ضربة عسكرية وشيكة ضد إيران "لا يزال مطروحا بقوة" على طاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بناءً على معلومات استخلصها من عدة إحاطات ومصادر مطلعة.

تحذيرات من ضربة عسكرية وشيكة في المنطقة

أعرب بلومنتال، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق تجاه هذا التوجه، مشيرا إلى أن الأمر يُثير "الاضطراب"، نظرا لما قد يترتب عليه من وضع الجنود الأمريكيين في مواجهة المخاطر واحتمالية وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات.

إحاطات سرية وخطط عسكرية محتملة

أوضح السيناتور الأمريكي، أنه لا يستطيع الخوض في تفاصيل دقيقة حول توقيت أو طبيعة التحرك، نظرا لتلقيه جزءا من هذه المعلومات خلال جلسات إحاطة سرية، لكنه أكد بوضوح أن الهجوم العسكري مدرج ضمن الخطط المحتملة وبشكل جدي للغاية.

وأضاف بلومنتال، أن هذه التطورات لا ينبغي أن تُشكّل مفاجأة لأي طرف حيث أن القادة العسكريين المنخرطين في هذه الجهود يتحدثون عن هذا الاحتمال منذ فترة ليست بالقصيرة.

مخاوف من التورط الميداني وحجم الخسائر

شدد بلومنتال، خلال حديثه لبرنامج "إيرين بيرنت"، على أن الحديث عن عمل عسكري وشيك يتجاوز مجرد التكهنات ليُصبح خيارا عمليا تدرسه الإدارة والقيادة العسكرية.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الميدانية بين أمريكا وإيران التي تجعل من التدخل المباشر أمرا واردا في أي لحظة، وهو ما يضعه المشرعون الأمريكيون تحت المجهر نظرا للتداعيات الاستراتيجية والإنسانية التي قد تنجم عن أي مواجهة عسكرية واسعة النطاق في المرحلة الراهنة.