إعلان

الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق

كتب : وكالات

12:20 م 01/05/2026 تعديل في 12:21 م

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الخميس، حظر سفر مواطني الدولة إلى كل من إيران ولبنان والعراق، مع توجيه دعوة للإماراتيين المتواجدين في هذه الدول إلى مغادرتها والعودة إلى الإمارات في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا القرار يأتي على خلفية التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وفي إطار حرص الدولة على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم.

وأكدت الوزارة أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تدابير احترازية تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإماراتية العراق لبنان إيران الإمارات

أحدث الموضوعات

ضبط أطنان من اللبن المغشوش بمادة سامة.. كيف تكتشفه قبل الشراء؟
علاقات

زووم

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

