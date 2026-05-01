أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الخميس، حظر سفر مواطني الدولة إلى كل من إيران ولبنان والعراق، مع توجيه دعوة للإماراتيين المتواجدين في هذه الدول إلى مغادرتها والعودة إلى الإمارات في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا القرار يأتي على خلفية التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وفي إطار حرص الدولة على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم.

وأكدت الوزارة أهمية التزام المواطنين بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تدابير احترازية تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين.