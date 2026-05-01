التايمز: ترمب يخطئ في تقدير قدرة إيران على تحمل الحصار

كتب : وكالات

10:56 ص 01/05/2026

دونالد ترامب

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل التأكيد على أن الحصار البحري الذي يفرضه سيؤدي إلى استسلام طهران، في حين ترى إيران أن المعطيات تختلف بشكل كبير عن هذا التصور.

وأوضحت الصحيفة أن طهران تعتقد قدرتها على تحمل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحصار، في وقت يواجه فيه ترمب ضغوطاً داخلية متزايدة، مع ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إضافة إلى تراجع مستوى التأييد له خلال ولايته الحالية.

وأضافت أن النظام الإيراني يرى أن الأمر قد يتطلب جولة جديدة من المواجهة لإقناع ترمب بأن العمل العسكري لن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز أو فرض استسلام إيران.

وأشارت إلى أن الخيار الأكثر ترجيحاً أمام ترمب قد يتمثل في تنفيذ سلسلة من الضربات التي تستهدف البنية التحتية الإيرانية، كما سبق أن هدد، قبل أن يسعى إلى إنهاء الحرب بشكل أحادي عبر إعلان النصر، إلا أن إيران قد تعرقل هذا المسار.

مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا دونالد ترامب

واشنطن توقف حرب إيران.. كيف تلاعب ترامب بالدستور الأمريكي؟
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نجوم بالفن يدعمون القلعة الحمراء
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 1-5: انطلاقة جديدة لبعض الأبراج.. ونصائح مهمة
مصطفى يونس لمصراوي: "الأهلي محتاج مدرب مصري يرجع الروح للفريق"
هل تخضع هواتف الحجاج الشخصية للضريبة الجمركية؟ رد حاسم من "تنظيم الاتصالات"
