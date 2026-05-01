ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل التأكيد على أن الحصار البحري الذي يفرضه سيؤدي إلى استسلام طهران، في حين ترى إيران أن المعطيات تختلف بشكل كبير عن هذا التصور.

وأوضحت الصحيفة أن طهران تعتقد قدرتها على تحمل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحصار، في وقت يواجه فيه ترمب ضغوطاً داخلية متزايدة، مع ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إضافة إلى تراجع مستوى التأييد له خلال ولايته الحالية.

وأضافت أن النظام الإيراني يرى أن الأمر قد يتطلب جولة جديدة من المواجهة لإقناع ترمب بأن العمل العسكري لن يؤدي إلى فتح مضيق هرمز أو فرض استسلام إيران.

وأشارت إلى أن الخيار الأكثر ترجيحاً أمام ترمب قد يتمثل في تنفيذ سلسلة من الضربات التي تستهدف البنية التحتية الإيرانية، كما سبق أن هدد، قبل أن يسعى إلى إنهاء الحرب بشكل أحادي عبر إعلان النصر، إلا أن إيران قد تعرقل هذا المسار.