كتب : د ب أ

بغداد (د ب أ)

دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، ألمانيا ودول الإتحاد الأوروبي إلي لعب دور في دعم المسارات الدبلوماسية والعمل على إيقاف الحرب .

وأكد الأعرجي خلال اتصال هاتفي مع وكيل وزير الخارجية الألماني جيزا أندرياس فون جاير "أن الحكومة العراقية اتخذت خطوات عملية لتوفير الحماية اللازمة للبعثات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية داخل العراق"، بحسب بيان لمستشارية الأمن القومي.

وقال "إن الحكومة العراقية أجرت العديد من الإتصالات مع الدول الصديقة والشقيقة، بهدف التهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي".

من جانبه أعرب وكيل وزير الخارجية الألماني، عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع العراق وأشاد بالدور المحوري الذي يؤديه العراق في دعم المسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار والتفاهم.

وذكر أن الحكومة الألمانية تبذل جهودا بالتنسيق مع دول أخرى، من أجل إيقاف الحرب والعودة إلى طاولة المفاوضات.