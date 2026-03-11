الجماعة الإسلامية في لبنان تنفي استهداف مكاتبها



وكالات

نفت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف أي من مكاتبها أو كوادرها في الهجوم الإسرائيلي على بيروت.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص في استهداف شقة ببيروت كانت تابعة للجماعة الإسلامية.

واستنكرت الجماعة الإسلامية، في بيان لها، ما سارعت بعض وسائل الإعلام إلى إعلانه بشأن استهداف مكتب إداري لها في الغارة التي طالت منطقة عائشة بكار في بيروت، ومقتل عدد من كوادرها دون التحقق من المعلومات.

وأضاف البيان: "إننا في الجماعة الإسلامية نستنكر أولاً الاستهداف الصهيوني المتكرر للأراضي اللبنانية، كما ننفي استهداف أي من مكاتبنا أو كوادرنا".

وأهابت الجماعة بوسائل الإعلام توخي الدقة المهنية والمسؤولية في نشر وتداول الأخبار.

كانت وسائل إعلام رسمية لبنانية قد ذكرت أن ضربات إسرائيلية استهدفت مبنىً سكنيًا في وسط بيروت اليوم الأربعاء، في ثاني ضربة تطال المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، فيما لم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وفي غارة سابقة على بيروت، قُتل 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد.

وانجرّ لبنان إلى الصراع الإقليمي بعد أن أطلق حزب الله، المدعوم من إيران، النار على إسرائيل، معلنًا أنه يردّ على قتل الزعيم الأعلى الإيراني، وفقا للغد.