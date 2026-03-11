إعلان

الجماعة الإسلامية في لبنان تنفي استهداف مكاتبها

كتب : مصراوي

09:19 ص 11/03/2026 تعديل في 10:34 ص

غارات إسرائيلية على لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

نفت الجماعة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف أي من مكاتبها أو كوادرها في الهجوم الإسرائيلي على بيروت.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص في استهداف شقة ببيروت كانت تابعة للجماعة الإسلامية.

واستنكرت الجماعة الإسلامية، في بيان لها، ما سارعت بعض وسائل الإعلام إلى إعلانه بشأن استهداف مكتب إداري لها في الغارة التي طالت منطقة عائشة بكار في بيروت، ومقتل عدد من كوادرها دون التحقق من المعلومات.

وأضاف البيان: "إننا في الجماعة الإسلامية نستنكر أولاً الاستهداف الصهيوني المتكرر للأراضي اللبنانية، كما ننفي استهداف أي من مكاتبنا أو كوادرنا".

وأهابت الجماعة بوسائل الإعلام توخي الدقة المهنية والمسؤولية في نشر وتداول الأخبار.

كانت وسائل إعلام رسمية لبنانية قد ذكرت أن ضربات إسرائيلية استهدفت مبنىً سكنيًا في وسط بيروت اليوم الأربعاء، في ثاني ضربة تطال المدينة خلال الأيام القليلة الماضية، فيما لم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

وفي غارة سابقة على بيروت، قُتل 5 عناصر من الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد.

وانجرّ لبنان إلى الصراع الإقليمي بعد أن أطلق حزب الله، المدعوم من إيران، النار على إسرائيل، معلنًا أنه يردّ على قتل الزعيم الأعلى الإيراني، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجماعة الإسلامية في لبنان لبنان بيروت الضاحية الجنوبية استهداف مكتب الجماعة الإسلامية في لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
سفرة رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة على السحور؟.. اعرف الفوائد
مصدر يكشف حقيقة استقالة المدير الرياضي للأهلي من منصبه
رياضة محلية

مصدر يكشف حقيقة استقالة المدير الرياضي للأهلي من منصبه
"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
شئون عربية و دولية

"تاكو" ترامب.. كلمة السر في انسحاب "الرئيس المغامر" من فخ إيران
بصورة علمية.. كيف تواجه أعراض انسحاب النيكوتين؟
أخبار مصر

بصورة علمية.. كيف تواجه أعراض انسحاب النيكوتين؟
ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان
دراما و تليفزيون

ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور بليالي رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الـ11 للحرب: هرمز بين الوعيد الإيراني والتهديد الأمريكي والوساطة التركية
تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد