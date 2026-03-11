وزير خارجية إيران مُحذرًا إسرائيل: هذه ليست إلا البداية



وكالات

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التستر على حجم الدمار الذي تسببت به الصواريخ الإيرانية، محذرا من أن الأعظم قادم.

قال عراقجي الليلة الماضية في منشور عبر منصة "إكس"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يريد أن تروا كيف تعاقب القوات المسلحة الإيرانية القوية إسرائيل على عدوانها.

تابع: "إليكم ما أفاد به رجالنا ونساؤنا على الأرض: دمار شامل أحدثته صواريخنا، وقيادة في حالة ذعر، ودفاعات جوية في حالة فوضى. وهذه مجرد البداية".

وأرفق عراقجي منشوره بلقطة لخبر نشرته قناة "فرانس 24" مفاده أن إسرائيل حظرت البث المباشر لسمائها أثناء الهجمات الصاروخية، كما حظر الجيش الإسرائيلي تصوير سقوط الصواريخ بالقرب من المواقع الأمنية.

بدوره صرح المتحدث باسم القيادة المركزية لخاتم الأنبياء الإيراني صباح اليوم: "لِيخرج قادة الجيش الأمريكي وكيان الاحتلال الإسرائيلي للحظات من مخابئهم وليشهدوا كيف تتقطع أوصال قواتهم تحت زئير صواريخ إيران كاسرة العدو".

ذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم، أن الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4" استمرت لأكثر من 3 ساعات من إطلاق الصواريخ، وتم تنفيذها بأكبر عدد من إطلاق الصواريخ فائقة الثقل "خرمشهر"، بشكل متعدد الطبقات والمستمر ضد القواعد الأمريكية وإسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.