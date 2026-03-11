ذكر تقرير، أن أوكرانيا عرضت على الولايات المتحدة استخدام تقنيتها العملياتية المجربة لاعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية، في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

وبحسب التقرير، فقد قدمت كييف نموذجًا عمليًا يوضح كيفية استخدام هذه التكنولوجيا لإسقاط الطائرات المسيّرة التابعة لـ إيران، كما أوضحت إمكانية توظيفها لحماية القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأوكرانيين عرضوا كذلك تصورًا يبيّن كيف يمكن استخدام هذه التقنية لتعزيز حماية الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية بالمنطقة، في ظل التهديدات المتزايدة من الطائرات المسيّرة.

إلا أن التقرير أفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبدي اهتمامًا كبيرًا بهذا المقترح، حيث جرى التقليل من أهمية العرض الأوكراني ولم يتم اتخاذ خطوات عملية للاستفادة منه، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.