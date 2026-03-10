إعلان

قطر تدين استهداف قنصلية الإمارات في كوردستان العراق

كتب : وكالات

12:12 م 10/03/2026

قطر

أدانت قطر الهجوم الإيراني الذي استهدف قنصلية الإمارات في كوردستان العراق.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها الثلاثاء: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كوردستان العراق، وتعدّه عملاً مرفوضاً يشكّل انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها".

وتابعت الخارجية في بيانها: "تؤكد وزارة الخارجية أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعد تصعيداً خطيراً يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي ويقوّض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها دولياً".

وأشارت الخارجية القطرية في بيانها: "تجدد الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو تقوّض الأمن والاستقرار، وتؤكد تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة والمنطقة".

إيران وأمريكا هجوم على الخليج الحرب على إيران قنصلية الإمارات

