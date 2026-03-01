رويترز: الخارجية العمانية تعلن انفتاح إيران على أي جهود لوقف التصعيد

وكالات

أفادت وكالة رويترز، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي بأن طهران منفتحة على أي جهود جادة لتهدئة الأوضاع بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي وقعت أمس السبت.

وأكدت الخارجية العمانية في بيان اليوم الأحد، أن عراقجي نقل موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعي إلى السلام، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على بلاده كان سببا في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده انفتاح الجانب الإيراني لأي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار".