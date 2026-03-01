إعلان

الحرس الثوري: إطلاق المرحلة السادسة من عملية الوعد الصادق 4.. واستهداف 27 قاعدة أمريكية

كتب : مصراوي

07:33 ص 01/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج.

ذكرت القوات المسلحة الإيرانية، أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بتوقف صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية، متوعدة بـ"صفعات متتالية" وخطوات انتقامية "مغايرة وصعبة".

ويأتي الهجوم الجديد بعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي جراء الهجوم المشترك الأمريكي الإسرائيلي، حيث توعد الجيش الإيراني بالانتقام لمقتل القائد الأعلى، وفقا لروسيا اليوم.

