إعلان

وزير الحرب الأمريكي: أطلقنا عملية الغضب الملحمي الأكثر فتكا في التاريخ ضد إيران

كتب : مصراوي

03:03 ص 01/03/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن الجيش الأمريكي بدأ عملية "الغضب الملحمي" بين عشية وضحاها، واصفا إياها بأنها العملية الجوية الأكثر فتكا وتعقيدا ودقة في التاريخ.

قال الوزير في بيان: "بين عشية وضحاها، وبأوامر من الرئيس دونالد ترامب، بدأت وزارة الحرب عملية الغضب الملحمي العملية الجوية الأكثر فتكا وتعقيدا ودقة في التاريخ".

أضاف البيان: "أتيحت الفرصة للنظام الإيراني، لكنه رفض إبرام أي اتفاق، وها هو الآن يدفع ثمن ذلك على مدى 50 عاما تقريبا، استهدفت إيران وقتلت أمريكيين، ساعية دائما إلى امتلاك أقوى الأسلحة في العالم لخدمة قضيتها المتطرفة الليلة الماضية، وعلى عكس أي رئيس سابق، بدأ الرئيس ترامب في معالجة هذا الداء".

أكد وزير الحرب، أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الصواريخ الإيرانية التي تستهدف الشعب الأمريكي، متوعدا بتدمير هذه الصواريخ وإنتاج إيران للصواريخ، وكذلك تدمير البحرية الإيرانية، مشددا على أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا.

واختتم البيان برسالة تحذيرية: "إذا قتلتم أو هددتم أمريكيين في أي مكان في العالم – كما فعلت إيران – فسوف نلاحقكم ونقتلكم".

وأشاد بمقاتلي الجيش الأمريكي، معربا عن أمله في حفظهم في "هذه المهمة الحيوية".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف في الأراضي الإيرانية، والتي شملت العاصمة طهران، وتأتي هذه التطورات على الرغم من انعقاد محادثات هذا الأسبوع في جنيف بشأن الملف النووي الإيراني بين واشنطن وطهران برعاية عُمان، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث عملية الغضب الملحمي الأكثر فتكا في التاريخ إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بطائرة مسيرة.. إيران تستهدف مطار البحرين الدولي
شئون عربية و دولية

بطائرة مسيرة.. إيران تستهدف مطار البحرين الدولي
هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
أخبار مصر

هل ستنجح أمريكا وإسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟ خبراء يجيبون
وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم على طهران
شئون عربية و دولية

وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وزوج ابنته وحفيدته في الهجوم على طهران
التلفزيون الإيراني يعلن رسميًا اغتيال المرشد آية الله خامنئي
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني يعلن رسميًا اغتيال المرشد آية الله خامنئي
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)