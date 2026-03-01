إعلان

بعد استهداف مطار البحرين.. أنباء عن هجوم صاروخي على مقر الأسطول الأمريكي الخامس

كتب : مصراوي

02:55 ص 01/03/2026

هجوم صاروخي-أرشيفية

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم الأحد، أنه تم استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة، ووقوع أضرار مادية فيه، وسط أنباء عن استهداف مقر الأسطول الأمريكي الخامس في المملكة.

قالت الوزارة في بيان لها: "استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة ، ووقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح، في الوقت الذي تباشر فيه الجهات المعنية إجراءاتها لتأمين الموقع".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يظهر لحظة إصابة صاروخ إيراني ثقيل على مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين.

كما نشرت منصات إخبارية مقطع فيديو، زعمت أنه يظهر لحظة استهداف المطار في البحرين.

ومساء السبت، أعلنت الداخلية البحرينية أنه تم استهداف عدد من المباني السكنية بالعاصمة المنامة، فيما عمل الدفاع المدني على تأمين أعمال الإطفاء والإنقاذ في المواقع المتضررة.

كما دوت صافرات الإنذار في البحرين في وقت سابق من ذات اليوم، إثر استهداف صاروخي لقاعدة أمريكية تقع في منطقة الجفير.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران يوم السبت 28 فبراير، بزعم تحييد ما وصف بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام في طهران ومنعه من امتلاك سلاح نووي يهدد أمن المنطقة والعالم، فردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول أخرى بالمنطقة.

وأعلن الحرس الثوري إطلاق عملية "الوعد الصادق 4" ردا على العدوان الأمريكي الإسرئيلي.

وشنت إيران هجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت الأراضي الإسرائيلية، ما أسفر عن إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وإصابات مباشرة.

كما استهدفت إيران، بصواريخ باليستية، عدة مواقع في قطر والكويت والبحرين والأردن والإمارات على خلفية الاعتداء الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، وفقا لروسيا اليوم.

هجوم صاروخي هجوم على البحرين استهداف مطار البحرين الدولي هجوم صاروخي على مقر الأسطول الأمريكي الخامس الأسطول الأمريكي الخامس

