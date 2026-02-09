(أ ش أ)

أدى اليمين الدستورية أمام الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، اليوم الاثنين، الدكتور شائع محسن الزنداني بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.

كما أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- كل من:معمر مطهر محمد الإرياني بمناسبة تعيينه وزيراً للإعلام ، والمهندس بدر محمد مبارك باسلمة بمناسبة تعيينه وزيراً للإدارة المحلية ، ونايف صالح عبدالقادر البكري بمناسبة تعيينه وزيراً للشباب والرياضة، وسالم عبدالله عيسى السقطري بمناسبة تعيينه وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم علي احمد حيدان بمناسبة تعيينه وزيراً للداخلية.

كما أدى اليمين الدستورية كل من توفيق عبدالواحد علي الشرجبي بمناسبة تعيينه وزيراً للمياه والبيئة ، ومحمد محمد حزام الاشول بمناسبة تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة ، والدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر عبده احمد العارضة بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل، والدكتور أنور محمد علي كلشات المهري بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، واللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع، ومطيع احمد قاسم دماج بمناسبة تعيينه وزيراً للثقافة والسياحة، والمهندس عدنان محمد عمر الكاف بمناسبة تعيينه وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان فرج سعيد بن غانم بمناسبة تعيينه وزيراً للمالية، والدكتورة افراح عبدالعزيز الزوبة بمناسبة تعيينها وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي وسالم ابوبكر محمد ثابت العولقي بمناسبة تعيينه وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات.

وأدى اليمين الدستورية أيضا القاضي اشراق فضل المقطري بمناسبة تعيينها وزيراً للشؤون القانونية ، والدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي بمناسبة تعيينه وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور شادي صالح باصرة بمناسبة تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد عبدالله علي بامقاء بمناسبة تعيينه وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن علي حيدرة قاسم العمري بمناسبة تعيينه وزيراً للنقل، والمهندس حسين عوض سعيد العقربي بمناسبة تعيينه وزيراً للأشغال العامة والطرق، ومختار عمر صالح اليافعي بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل محمد عمر أحمد بمناسبة تعيينه وزيراً لحقوق الإنسان،الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي بمناسبة تعيينه وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية بمناسبة تعيينه وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.