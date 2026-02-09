الإمارات ترحب بخطة سلام تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء حرب السودان

رحّبت الإمارات الأحد بخطة سلام تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في السودان، فيما تواجه الدولة الخليجية اتهامات بدعم قوات الدعم السريع في نزاعها الدائر منذ أكثر من عامين مع الجيش.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بخطة السلام الشاملة للسودان التي أعلنها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس".

وشدد البيان على "التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإرساء هدنة إنسانية غير مشروطة".

كما أشار إلى الالتزام "الراسخ بالعمل مع المجموعة الرباعية" التي تضم أبوظبي وواشنطن والرياض والقاهرة.

وأكد أن "وقف إطلاق النار الفوري من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى دعم حل سياسي مدني مستدام".

والثلاثاء، أبدى بولس خلال انعقاد مؤتمر مانحين في واشنطن لجمع مساعدات لـ"صندوق السودان الإنساني"، "تفاؤلا حذرا" بإمكان التوصل إلى خطة سلام أوسع نطاقا، مشيرا إلى اضطلاع الإمارات والسعودية ومصر بدور فيها، وإلى أنّها ستكون مقبولة لدى الطرفين المتحاربين.

وقال بولس إن الخطة تقوم على خمس ركائز، بدءا بهدنة إنسانية، ثم حماية المدنيين وإعادتهم إلى مناطقهم، على أن يلي ذلك وقف دائم لإطلاق النار، ثم عملية انتقالية على المستوى السياسي، وصولا إلى إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها الحرب.

وتدور حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة نائبه سابقا محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023.

وتُتهم دولة الإمارات على نطاق واسع بتسليح قوات الدعم السريع، الأمر الذي تنفيه أبوظبي رغم تقارير صادرة عن خبراء في الأمم المتحدة ومشرّعين أميركيين ومنظمات دولية تدعم هذه الاتهامات.

وفي يناير، أعلن الجيش أنّه يدرس اقتراحا جديدا من الولايات المتحدة والسعودية لعقد هدنة مع قوات الدعم السريع.

وفي المؤتمر الذي عُقد الثلاثاء، تعهّدت الإمارات المساهمة بـ500 مليون دولار في "صندوق السودان الإنساني".

والخميس، حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة من أن المجاعة تنتشر في إقليم دارفور في غرب السودان الذي شهدت أسوأ معارك في الأشهر الأخيرة.

ويواجه أكثر من 21 مليون شخص، أي نحو نصف عدد سكان السودان، مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب الأمم المتحدة.

وأدت الحرب في السودان التي تقترب من عامها الثالث إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليونا داخل البلاد وخارجها، يعيش كثير منهم في قرى أو مراكز إيواء مكتظة