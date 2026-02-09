إعلان

البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لمناقشة المحادثات بين إيران وأمريكا

كتب : مصراوي

12:56 م 09/02/2026

البرلمان الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد البرلمان الإيراني جلسة غير علنية بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، لمراجعة القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بالإضافة إلى المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، حسب ما صرح به النائب علي رضا سليمي حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال سليمي لوكالة إرنا يوم الإثنين، إن الجلسة المغلقة للبرلمان عقدت بحضور عباس عراقجي واللواء عبد الرحيم موسوي.

وكان عراقجي قد وصف في وقت سابق يوم 6 فبراير، المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط بأنها "بداية جيدة"، مشيرًا إلى أن الطرفين يعتزمان مواصلة المحادثات.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على ضرورة استمرار المحادثات، لكن موعد وطريقة الجولة القادمة من المحادثات لم يتم تحديدهما بعد.

وأوضح عراقجي: "تم إيصال مخاوفنا ومصالحنا، والحقوق التي يتمتع بها الشعب الإيراني، وكل ما كان يجب قوله في أجواء جيدة جدًا"، مضيفًا أن "وجهات نظر الطرف الآخر أيضًا تم الاستماع إليها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البرلمان الإيراني عباس عراقجي أمريكا إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي
زووم

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي
مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
أخبار

مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
حوادث وقضايا

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
زووم

كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة