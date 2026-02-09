البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة لمناقشة المحادثات بين إيران وأمريكا

عقد البرلمان الإيراني جلسة غير علنية بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، لمراجعة القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بالإضافة إلى المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، حسب ما صرح به النائب علي رضا سليمي حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال سليمي لوكالة إرنا يوم الإثنين، إن الجلسة المغلقة للبرلمان عقدت بحضور عباس عراقجي واللواء عبد الرحيم موسوي.

وكان عراقجي قد وصف في وقت سابق يوم 6 فبراير، المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط بأنها "بداية جيدة"، مشيرًا إلى أن الطرفين يعتزمان مواصلة المحادثات.

وأضاف أن الطرفين اتفقا على ضرورة استمرار المحادثات، لكن موعد وطريقة الجولة القادمة من المحادثات لم يتم تحديدهما بعد.

وأوضح عراقجي: "تم إيصال مخاوفنا ومصالحنا، والحقوق التي يتمتع بها الشعب الإيراني، وكل ما كان يجب قوله في أجواء جيدة جدًا"، مضيفًا أن "وجهات نظر الطرف الآخر أيضًا تم الاستماع إليها".