وكالات

قالت هيئة الطيران المدني في الإمارات، الأحد، إنه "لا أثر فوري" لإيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة مع الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الهيئة قولها إنه "في ضوء الإخطار الوارد من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين، أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذا الإجراء يأتي ضمن الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية".

وأضافت الهيئة: "تظل الاتفاقية سارية خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي".

وأكدت الهيئة أن "التنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، وأنها تتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية ومهنية، وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة".

وكانت الجزائر أعلنت، السبت، أنها شرعت في إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع الإمارات.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر "باشرت الإجراءات اللازمة لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية الموقعة بأبوظبي بتاريخ 13 مايو 2013".

وأشارت الوكالة إلى أنه وفقًا للمادة 22 من الاتفاقية، يجب إخطار الإمارات بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدى المنظمة.

يُذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم حركة النقل الجوي بين الجزائر والإمارات.