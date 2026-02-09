"بعد تورط عمه".. أمير ويلز يعرب عن قلقه بشأن ضحايا إبستين

أعرب الأمير ويليام أمير ويلز، والأميرة كاثرين عن قلقهما بشأن ضحايا جيفري إبستين في بيان صدر اليوم الإثنين، في أحدث خطوة من جانب البلاط الملكي البريطاني للنأي بنفسه عن الانكشافات بشأن علاقة الأمير السابق أندرو "65 عاما" بالمعتدي الجنسي المدان.

ويقول الثنائي الملكي البريطاني المحبوب إنهما شعرا بالفزع من محتوى الوثائق البالغة أكثر من ثلاثة ملايين صفحة التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية أوائل الشهر الجاري.

وقال القصر في بيان "يمكنني أن أؤكد أن أمير وأميرة ويلز شعرا بالقلق العميق إزاء استمرار الانكشافات. ولا يزال تفكيرهما منصبا على الضحايا".

وصدر البيان قبل رحلة ويليام إلى المملكة العربية السعودية التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ اليوم، ويأتي في إطار رد العائلة المالكة على تصاعد الأزمة المحيطة بالأمير السابق الذي تم تجريده من ألقابه الملكية في أكتوبر، بعد انكشافات سابقة بشأن علاقته بإبستين. والآن يُعرف شقيق الملك تشارلز الثالث ببساطة باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور.