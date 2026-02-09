إعلان

سوريا تعلق على مزاعم منع دخول السوريين إلى مصر

كتب : مصراوي

11:40 ص 09/02/2026 تعديل في 11:57 ص

أول تعليق من سوريا على مزاعم منع دخول السوريين إلى

وكالات

علقت وزارة الخارجية السورية، على انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات تمنع دخولهم إلى مصر، على الرغم من نفي مصدر أمني مصري صدور أي تصريحات أو قرارات رسمية في هذا الشأن.

وأوضح محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الوزارة تتابع ببالغ الاهتمام أوضاع السوريين في مصر.

كما شدد في منشور على حسابه في إكس أمس الأحد على أنه "منذ مطلع العام، أجريت لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات".

كذلك لفت إلى أنه وجه السفارة في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين.

بدورها، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان الأحد، إنه "لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية"،

أتى ذلك، بعدم انتشار أخبار غير مؤكدة عن تعليمات جديدة تتعلق بتنظيم سفر السوريين، وعدم قبول طلبات سفرهم إلى مصر إذا كانوا قادمين من 4 دول عربية، هي: سوريا، لبنان، الأردن، والعراق.

