ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألفا

كتب : مصراوي

12:25 م 09/02/2026

قطاع غزة

ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألفا منذ بدء حرب السابع من أكتوبر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، اليوم الاثنين.

وذكرت ( وفا ) أن "حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 72 ألفا و32 شهيدا، و 171 ألفا و 661 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت عن مصادر طبية، اليوم الإثنين، القول إن "إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 شهداء، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وبينت المصادر ذاتها، أن "إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 581 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1553، فيما جرى انتشال 717 جثمانا".

