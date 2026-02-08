إعلان

الكابينت الإسرائيلي يصادق على قرارات تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية

كتب : محمد جعفر

04:27 م 08/02/2026

بتسلئيل سموتريتش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر مكتب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بيانًا أورد فيه موافقة المجلس الوزاري السياسي الأمني اليوم على سلسلة من القرارات الحاسمة التي تُغير بشكل جذري الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، واصفًا القرار بـ"يوم تاريخي للاستيطان في الضفة الغربية".

وأشار البيان المشترك الصادر عن وزيري دفاع ومالية الاحتلال أنه فيما يتعلق بإدارة الأراضي، فحتى الآن، وخلافًا للممارسات المتبعة داخل الخط الأخضر، كانت سجلات الأراضي في الضفة الغربية سرية، مما صعّب عملية حيازة الأراضي وسمح بالتزوير، والآن، أمر المجلس برفع السرية عن سجلات الأراضي ونشرها، وهي خطوة من شأنها زيادة الشفافية وتسهيل استرداد الأراضي، "وفق مزاعمه".

وأضاف البيان أن المجلس ألغى القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود، موضحًا: "حتى الآن، كان على اليهود شراء الأراضي فقط من خلال شركات مسجلة، بشرط الحصول على "تصريح معاملة" معقد من الإدارة المدنية، من الآن فصاعدًا، تم إلغاء شرط تصريح المعاملة ورفع الحظر المفروض على البيع للأجانب، مما سيسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية كما يشترونها في تل أبيب أو القدس".

وتابع بيان الاحتلال: "في الوقت نفسه، تُصعّد الحكومة جهودها في مكافحة التلوث في المناطق التراثية والمناطق المحيطة بها: فقد تقرر توسيع نطاق الرقابة والإنفاذ ليشمل المنطقتين (أ) و(ب) فيما يتعلق بمخالفات المياه، وإلحاق الضرر بالمواقع الأثرية، والمخاطر البيئية التي تُلوث المنطقة بأكملها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسلئيل سموتريتش الكابينت الإسرائيلي الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
نصائح طبية

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
شئون عربية و دولية

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر
شئون عربية و دولية

إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر
سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح أساسيًا
رياضة عربية وعالمية

سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح أساسيًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟