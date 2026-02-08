سرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتباسات من محضر اجتماع سري استشهد به أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم.

وأظهرت الوثائق مخاوف عبّر عنها نتنياهو في حينه من احتمال تنفيذ غزو بري واسع النطاق من قطاع غزة، وهي مخاوف قوبلت بنفي من قبل مسؤولين أمنيين كبار.

وبحسب ما ورد في المحضر، خاطب نتنياهو قادة المؤسسة الدفاعية قائلاً: "أنتم تتحدثون عن عمليات سرية، ولكن ماذا سيحدث إذا وقع غزو واسع النطاق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية؟"، ليرد رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت مؤكداً: "لدينا معلومات استخباراتية دقيقة، وغزة تشكل تهديداً منخفضاً، وسنعرف بالضبط إذا ما كان ذلك سيحدث وكيف سنتعامل معه."

وخلال الاجتماع ذاته، أعلن نتنياهو عزمه رفع السرية عن هذه المحاضر، بهدف إتاحتها أمام الرأي العام للاطلاع عليها، كما استشهد بتقييمات صادرة عن كبار مسؤولي أجهزة الاستخبارات بشأن ما وصفه بـ"الخوف من الإصلاح القانوني"، موجهاً حديثه إلى وزير العدل ياريف ليفين بالقول إن المحاضر تُظهر بوضوح، على حد تعبيره، عدم وجود أي صلة بين الإصلاحات القضائية والوضع الأمني.