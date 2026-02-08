إعلان

اليونان.. زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب جزيرة كريت دون تسجيل إصابات

كتب : مصراوي

11:22 ص 08/02/2026

مقياس ريختر

أثينا - (د ب أ)

أعلنت السلطات اليونانية وقوع زلزال قوي، فجر اليوم الأحد، بلغت قوته المبدئية 4.8 درجة على مقياس ريختر، في جزيرة كريت الواقعة جنوبي البلاد، دون أن ترد أي تقارير بشأن حدوث أضرار أو تسجيل إصابات.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن معهد أثينا للديناميكا الأرضية، أن الزلزال وقع تحت سطح البحر في تمام الساعة 1233 صباحا، على بعد نحو 56 كيلومترا غرب مدينة باليوخورا، غربي جزيرة كريت، وكان مركزه على عمق 29.5 كيلومتر.

جدير بالذكر أن جزيرة كريت تعد من بين أكثر المناطق المعرضة لحدوث زلازل في اليونان، التي تعتبر أيضا واحدة من أكثر المناطق ذات النشاط الزلزالي في العالم. ونادرا ما تتسبب الزلازل في حدوث أضرار جسيمة وتسجيل خسائر في الأرواح.

وكانت مدينة أثينا قد شهدت في عام 1999، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ما أسفر عن مقتل 143 شخصا.

زلزال جزيرة كريت مقياس ريختر اليونان

