إعلان

حماس تحذّر من مساعٍ إسرائيلية أمريكية للتعامل مع غزة والضفة كـ"جغرافيا مبعثرة"

كتب : محمود الطوخي

11:04 ص 08/02/2026

خالد مشعل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الأحد، أن الساحة الفلسطينية تواجه "واقعا صعبا" بعد عامين من حرب الإبادة، مشددا على أن توقف الحرب لم ينهِ معاناة المواطنين في ظل استمرار الانتهاكات في غزة والضفة الغربية.

وأوضح مشعل خلال كلمته في منتدى الجزيرة بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الأولوية الحالية لما بعد فتح معبر رفح تكمن في الإغاثة، وتوفير الإيواء، ووقف الانتهاكات، وهي ضمن متطلبات "المرحلة الأولى".

وأشار مشعل، إلى أن غزة تدخل الآن "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تحمل أسئلة كبرى تتعلق بنزع السلاح، والقوات الدولية، ومجلس السلام، وانسحاب الاحتلال إلى خارج قطاع غزة.

وشدد مشعل، على أن حماس وشركاءها معنيون بإيجاد حراك سياسي وفق "رؤية وطنية مشتركة" لتقديم حلول عملية تعيد غزة والضفة إلى وضعهما الطبيعي، من مساعي إسرائيل والولايات المتحدة للتعامل مع غزة والضفة كـ"جغرافيا مبعثرة" وشعب بلا هوية أو مرجعية وطنية، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف لتغييب المستقبل السياسي للفلسطينيين.

وأكد رئيس حماس بالخارج، على ضرورة استثمار نتائج الصدمة العالمية التي أحدثتها الحرب لإثبات أن "أساس المشكلة هو وجود الاحتلال"، داعيا العالم إلى إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية بدلا من الاكتفاء بعقد المؤتمرات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس قطاع غزة الضفة الغربية منتدى الجزيرة الدوحة خالد مشعل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن|بكاء فنانة ومها نصار تحذف منشور خلافها مع هند صبري وهدى الإتربي
زووم

حدث بالفن|بكاء فنانة ومها نصار تحذف منشور خلافها مع هند صبري وهدى الإتربي
التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة إشعال النيران في طفلته لشكهما في سلوكها
حوادث وقضايا

التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة إشعال النيران في طفلته لشكهما في سلوكها
بعد واقعة مسنة الشرقية.. ما عقوبة الاعتداء على كبار السن قانونًا؟
أخبار مصر

بعد واقعة مسنة الشرقية.. ما عقوبة الاعتداء على كبار السن قانونًا؟
مصر تتصدر دول الشرق الأوسط في معدل نمو أعداد السائحين الوافدين خلال 2025
شئون عربية و دولية

مصر تتصدر دول الشرق الأوسط في معدل نمو أعداد السائحين الوافدين خلال 2025
23 صورة.. تقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
أخبار مصر

23 صورة.. تقدم أعمال الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ بالنسبة لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
ذروة ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة