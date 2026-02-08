أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الأحد، أن الساحة الفلسطينية تواجه "واقعا صعبا" بعد عامين من حرب الإبادة، مشددا على أن توقف الحرب لم ينهِ معاناة المواطنين في ظل استمرار الانتهاكات في غزة والضفة الغربية.

وأوضح مشعل خلال كلمته في منتدى الجزيرة بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الأولوية الحالية لما بعد فتح معبر رفح تكمن في الإغاثة، وتوفير الإيواء، ووقف الانتهاكات، وهي ضمن متطلبات "المرحلة الأولى".

وأشار مشعل، إلى أن غزة تدخل الآن "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تحمل أسئلة كبرى تتعلق بنزع السلاح، والقوات الدولية، ومجلس السلام، وانسحاب الاحتلال إلى خارج قطاع غزة.

وشدد مشعل، على أن حماس وشركاءها معنيون بإيجاد حراك سياسي وفق "رؤية وطنية مشتركة" لتقديم حلول عملية تعيد غزة والضفة إلى وضعهما الطبيعي، من مساعي إسرائيل والولايات المتحدة للتعامل مع غزة والضفة كـ"جغرافيا مبعثرة" وشعب بلا هوية أو مرجعية وطنية، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف لتغييب المستقبل السياسي للفلسطينيين.

وأكد رئيس حماس بالخارج، على ضرورة استثمار نتائج الصدمة العالمية التي أحدثتها الحرب لإثبات أن "أساس المشكلة هو وجود الاحتلال"، داعيا العالم إلى إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية بدلا من الاكتفاء بعقد المؤتمرات.