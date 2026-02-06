وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إنه يجب تفادي خطر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي خلال اجتماعه مع نظيره اللبناني يوسف رجي، اليوم الجمعة، أنه على إيران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي لمنع التصعيد في المنطقة.

وخلال اجتماع رجي وبارو، بحثا التحضيرات الخاصة بمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي تستضيفه فرنسا في الخامس من شهر مارس المقبل.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي، لوقف إطلاق النار في لبنان للوصول إلى الاستقرار الكامل وحصر السلاح في يد الدولة.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي، من إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها في لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار.