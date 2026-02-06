إعلان

وزير الخارجية الفرنسي: على إيران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي لمنع التصعيد

كتب : مصراوي

07:14 م 06/02/2026

جان نويل بارو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إنه يجب تفادي خطر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي خلال اجتماعه مع نظيره اللبناني يوسف رجي، اليوم الجمعة، أنه على إيران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي لمنع التصعيد في المنطقة.

وخلال اجتماع رجي وبارو، بحثا التحضيرات الخاصة بمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي تستضيفه فرنسا في الخامس من شهر مارس المقبل.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي، لوقف إطلاق النار في لبنان للوصول إلى الاستقرار الكامل وحصر السلاح في يد الدولة.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي، من إسرائيل الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها في لبنان وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنس البرنامج النووي الإيراني تقديم تنازلات إيرانية لمنع التصعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المعلمين" تنفي شائعات تنظيم رحلات ترفيهية إلى الأقصر وأسوان دون إعلانها
مدارس

"المعلمين" تنفي شائعات تنظيم رحلات ترفيهية إلى الأقصر وأسوان دون إعلانها
مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
شئون عربية و دولية

مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
زووم

أحمد سعد يصل الرياض بطائرة خاصة.. ومتابع: نجم مصر
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما
أخبار السيارات

بي واي دي Sealin تنطلق رسميا في مصر بنسختين.. تعرف على أسعارهما

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان