الأمم المتحدة تعتزم السماح بتوصيل معونات إنسانية إلى كوريا الشمالية

03:51 م 06/02/2026

الأمم المتحدة

(د ب أ)

أشار تقرير إعلامي إلى أن الأمم المتحدة تعتزم السماح بتوصيل المعونات الإنسانية إلى كوريا الشمالية مرة أخرى، بدعم سياسي من الحكومة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "كوريا هيرالد" اليومية اليوم الجمعة، عن مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قوله إن 17 مشروعا للمساعدات الإنسانية حصلت على الإعفاء اللازم من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منعت سابقا مثل هذه الإعفاءات على أساس أن إيصال المساعدات يمكن استخدامها لأغراض غير مخصصة لها من جانب حكومة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ويرى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج إنه يتعين ضمان وصول الإمدادات الإنسانية بغض النظر عن الظروف السياسية.

وكتبت صحيفة "كوريا هيرالد" أن المبادرات المعتمدة هي مشروعات إغاثة بقيادة كوريا الجنوبية وأمريكا ومنظمات دولية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تخضع لعقوبات واسعة النطاق من الأمم المتحدة بسبب برنامجها للأسلحة النووية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

