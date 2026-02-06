إعلان

تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و6 سفن بحرية صينية حول أراضيها

كتب : مصراوي

10:31 ص 06/02/2026

سفن بحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

د ب أ

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية ثماني طائرات عسكرية وست سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الخميس، والسادسة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت وزارة الدفاع الوطني التايوانية أن ست من أصل ثماني طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط، في مضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية والشرقية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم الجمعة.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

ورصدت تايوان الشهر الماضي، طائرات عسكرية صينية 35 مرة وسفنا 31 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية(سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

كانت الصين قد أجرت في شهر ديسمبر الماضي تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان.

وتعتبر بكين تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي منذ عقود، جزءا من أراضيها، وتسعى إلى إخضاعها لسيطرتها، بالقوة العسكرية، إذا لزم الأمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات عسكرية سفن بحرية جيش التحرير الشعبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما هي حمى الشيكونغونيا وكيف ينتقل الفيروس عبر البعوض؟
نصائح طبية

ما هي حمى الشيكونغونيا وكيف ينتقل الفيروس عبر البعوض؟
خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات
رياضة عربية وعالمية

خطوتان على إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للشابات يضرب موعدا مع بنين في تصفيات
بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
استمرار تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب الجليد الأسود
شئون عربية و دولية

استمرار تعليق الرحلات الجوية في مطار برلين بسبب الجليد الأسود
على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"
أخبار مصر

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية