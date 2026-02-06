إعلان

إعلام روسي: محاولة اغتيال نائب رئيس المخابرات العسكرية في موسكو

كتب : مصراوي

10:54 ص 06/02/2026

الفريق فلاديمير أليكسييف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قال مسؤولون إن نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، الفريق فلاديمير أليكسييف، أُصيب بطلقات نارية في موسكو، في ما وصفه المحققون بمحاولة اغتيال.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن أليكسييف نُقل إلى المستشفى في 6 فبراير بعد إصابته بعدة طلقات، من بينها إصابة في الظهر، مشيرة إلى أن حالته الصحية غير معروفة حتى الآن.

وأضافت اللجنة أن المسلحين لاذوا بالفرار من مكان الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن أليكسييف أُطلق عليه النار في درج مبنى سكنه أثناء مغادرته الشقة.

ويُعد أليكسييف نائب قائد جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الروسية، المعروف بتنفيذه عمليات جريئة شملت الاغتيالات، والتجسس، والهجمات السيبرانية.

وكانت بريطانيا قد اتهمت أليكسييف بالتورط في محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" عام 2018، وهي الحادثة التي أودت بحياة امرأة بريطانية بعد تعرضها للسم بشكل غير مباشر.

وفي حال تأكد أن أليكسييف كان هدفًا لمحاولة اغتيال، فسيكون ذلك أحدث حلقة في سلسلة هجمات استهدفت مسؤولين عسكريين روس رفيعي المستوى، كثير منها وقع في موسكو.

وتشير الشبهات في جزء كبير منها إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، التي نفذت خلال السنوات الأخيرة عمليات اغتيال جريئة داخل الأراضي الروسية.

وفي ديسمبر الماضي، قُتل الفريق فانيل سارفاروف، رئيس مديرية التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة الروسية، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت أسفل سيارته في ضواحي موسكو.

وقبل ذلك بثمانية أشهر، قُتل فريق آخر، ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان العامة، في تفجير سيارة خارج موسكو.

كما قُتل في عام 2024 الضابط المسؤول عن قوات الحماية من الأسلحة النووية والكيميائية في روسيا، إثر انفجار سكوتر كهربائي على الرصيف أمام مبنى سكنه في موسكو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفريق فلاديمير أليكسييف محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف موسكو وزارة الدفاع الروسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
زووم

بعد ادعاء بلوجر استبعادها من التمثيل بسبب حجابها.. أشرف زكي يرد:" وأنا
بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"
أخبار مصر

على الهواء.. موعد إعلان أسماء الفائزين في "دولة التلاوة"

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر في رمضان 2026
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-2: انطلاقة مهنية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-2: انطلاقة مهنية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية