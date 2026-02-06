إعلام روسي: محاولة اغتيال نائب رئيس المخابرات العسكرية في موسكو

مصراوي

قال مسؤولون إن نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، الفريق فلاديمير أليكسييف، أُصيب بطلقات نارية في موسكو، في ما وصفه المحققون بمحاولة اغتيال.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن أليكسييف نُقل إلى المستشفى في 6 فبراير بعد إصابته بعدة طلقات، من بينها إصابة في الظهر، مشيرة إلى أن حالته الصحية غير معروفة حتى الآن.

وأضافت اللجنة أن المسلحين لاذوا بالفرار من مكان الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن أليكسييف أُطلق عليه النار في درج مبنى سكنه أثناء مغادرته الشقة.

ويُعد أليكسييف نائب قائد جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الروسية، المعروف بتنفيذه عمليات جريئة شملت الاغتيالات، والتجسس، والهجمات السيبرانية.

A senior Russian military official, Lieutenant General Vladimir Alexeyev, has been hospitalised after being shot in Moscow. pic.twitter.com/Nm9dwek1wN — Clash Report (@clashreport) February 6, 2026

وكانت بريطانيا قد اتهمت أليكسييف بالتورط في محاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" عام 2018، وهي الحادثة التي أودت بحياة امرأة بريطانية بعد تعرضها للسم بشكل غير مباشر.

وفي حال تأكد أن أليكسييف كان هدفًا لمحاولة اغتيال، فسيكون ذلك أحدث حلقة في سلسلة هجمات استهدفت مسؤولين عسكريين روس رفيعي المستوى، كثير منها وقع في موسكو.

وتشير الشبهات في جزء كبير منها إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، التي نفذت خلال السنوات الأخيرة عمليات اغتيال جريئة داخل الأراضي الروسية.

وفي ديسمبر الماضي، قُتل الفريق فانيل سارفاروف، رئيس مديرية التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة الروسية، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت أسفل سيارته في ضواحي موسكو.

وقبل ذلك بثمانية أشهر، قُتل فريق آخر، ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس مديرية العمليات في هيئة الأركان العامة، في تفجير سيارة خارج موسكو.

كما قُتل في عام 2024 الضابط المسؤول عن قوات الحماية من الأسلحة النووية والكيميائية في روسيا، إثر انفجار سكوتر كهربائي على الرصيف أمام مبنى سكنه في موسكو.