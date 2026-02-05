إعلان

البرتغال.. 11 قتيلا وخسائر بمليارات الدولارات بسبب عواصف قوية

كتب : مصراوي

12:45 م 05/02/2026

عواصف قوية ارشيفية

مدريد - (د ب أ)

تسببت العواصف القوية في وقوع أضرار في شبه الجزيرة الأيبيرية، مما أودى بحياة 11 شخصا في البرتغال منذ الأسبوع الماضي، واضطر الآلاف للانتقال إلى إسبانيا، في الوقت الذي حذرت فيه السلطات من تزايد سوء الطقس في الايام المقبلة.

وذكرت وكالة لوسا البرتغالية أنه تم العثور على رجل، 70 عاما ميتا في سيارته، التي غمرتها مياه النهر في بلدية سيربا. وبذلك تبلغ حصيلة ضحايا العواصف في البرتغال منذ الأسبوع الماضي 11 قتيلا.

وقدر وزير الاقتصاد البرتغالي مانويل كاسترو ألميدا حجم الضرر الناجم عن العاصفة الشديدة التي وقعت الأربعاء الماضي بأكثر من 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) حسبما ذكرت شبكة آر تي بي اليوم الخميس.

وتسببت العواصف في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في إسبانيا أمس الأربعاء، خاصة في الجنوب.

وفي منطقة مالقا، تتواصل عملية البحث عن شابة جرفتها المياه أثناء محاولة إنقاذ كلبها من نهر تورفيلا، وفقا لما ذكرته شبكة آر تي في إي أمس الأربعاء.

عواصف قوية شبه الجزيرة الأيبيرية البرتغال

