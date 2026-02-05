روسيا تعلق على قرار الصين بعدم الانضمام إلى اتفاقية نووية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، تعليقا على انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، إن روسيا ستحافظ على نهج مسؤول تجاه الاستقرار الاستراتيجي.

وأوضح بيسكوف، أن موسكو تحترم رغبة الصين في عدم الانضمام إلى المعاهدة في صيغتها الجديدة، معتبرا انتهاء صلاحية معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية أمر سلبي.

من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، عن أسفها لعدم التوصل لاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تجديد المعاهدة، داعية واشنطن إلى استئناف الحوار مع موسكو.

وحذّرت بكين، من أن غياب المعاهدة سيؤثر سلبا على منظومة نزع السلاح النووي والاستقرار العالمي، مؤكدة عدم نيتها الدخول في سباق تسلح، نظرا لأن قوتها النووية ليست بنفس مستوى القوى الروسية أو الأمريكية.

مع ذلك، شددت بكين على أنها لن تكون جزءا من محادثات "نيو ستارت" في المرحلة الحالية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت، مساء الأربعاء، أن أطراف المعاهدة لم تعد ملزمة بأي من التزاماتها أو أحكامها الأساسية، مشددة على تمتع موسكو بـ"حرية مطلقة" في اختيار خطواتها اللاحقة.

وأوضح البيان، أن السياسة المستقبلية بشأن الأسلحة الاستراتيجية ستصاغ بناء على تحليل دقيق للسياسة العسكرية الأمريكية والوضع الاستراتيجي العام، مع الالتزام بـ"المسؤولية والحكمة".

وأشارت الإدارة الدبلوماسية الروسية إلى عدم تلقيها ردا رسميا من الولايات المتحدة على اقتراحها السابق بالالتزام بحدود المعاهدة، واصفة النهج الأمريكي تجاه المبادرة الروسية بـ "الخاطئ والمؤسف".

وحذّرت الخارجية الروسية، من أن موسكو مستعدة لاتخاذ "تدابير عسكرية تقنية حاسمة" للتخفيف من حدة أي تهديدات إضافية قد تمس الأمن القومي الروسي.