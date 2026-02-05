إعلان

ترامب: أكن لـ بيل كلينتون مشاعر طيبة لأنه كان يعاملني معاملة حسنة ويفهمني

كتب : مصراوي

08:22 ص 05/02/2026

الرئيس الأمريكي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يزال يكن للرئيس الأسبق بيل كلينتون مشاعر طيبة، مشيرا إلى أن كلينتون كان يعامله دائما معاملة حسنة وكان يفهمه حقا.

أضاف ترامب في مقابلة مع قناة NBC: "لا زلت أكن مشاعر طيبة تجاه بيل كلينتون لقد أعجبتني الطريقة التي عاملني بها بدا وكأنه يشعر بي حقا. لقد فهمني".

كما اعترف ترامب، أنه قلق بشأن محاكمة بيل كلينتون في القضية الجنائية المرفوعة ضد الراحل جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على قاصرين.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي أنه، على عكس كلينتون وزوجته هيلاري، لم تكن له أي علاقة بإبستين.

وأعلن رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر في وقت سابق، أن آل كلينتون وافقوا على الإدلاء بشهادتهم في إطار التحقيق في قضية إبستين ستدلي هيلاري بشهادتها أمام اللجنة في 26 فبراير، وبيل في 27 فبراير.

يذكر أن السلطات الأمريكية وجهت إلى إبستين في عام 2019 تهما بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي، إلا أنه عُثر عليه متوفياً في زنزانته بأحد السجون في يوليو من العام ذاته، حيث خلص التحقيق إلى أنه أقدم على الانتحار، وفقا لروسيا اليوم.

