ترامب: الولايات المتحدة تتفاوض مع كوبا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تجري مفاوضات مع السلطات الكوبية، على الرغم من الحصار النفطي الحالي والضغوط المستمرة من واشنطن.

قال ترامب في مقابلة مع قناة NBC: "نحن نتفاوض مع كوبا نريد أن نفتح البلاد أمام الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلى هناك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع في أواخر يناير أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم استيراد على البضائع من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط، واعتمد هذا القرار على إعلان رسمي لحالة الطوارئ، ادعت واشنطن بموجبه وجود "تهديد" من كوبا.

واعتبرت السلطات الكوبية الإجراءات الأمريكية الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان. ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، وفقا لروسيا اليوم.