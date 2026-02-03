اليونيفيل: قواتنا نفّذت عملا دفاعيا ضد مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أن جنودها اضطروا لتنفيذ "عمل دفاعي" مشروع ضد طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن شكلت تهديدا مباشرا ووشيكا على سلامة طاقم الدورية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأوضح البيان، أنه "خلال دورية روتينية قرب بلدة كفركلا صباح اليوم، رصد جنود حفظ السلام مسيّرتين تحلّقان فوقهم بشكل عدائي، حيث لوحظ أن إحداهما تحمل جسماً مجهولاً ودخلت نطاقاً يشكّل خطرا أمنيا".

وأشار اليونيفيل، إلى أن استجابة لهذا التهديد قام الجنود باتخاذ إجراءات مضادة، لتقوم المسيّرة إثر ذلك بإلقاء قنبلة صوتية انفجرت على بعد 50 مترا من موقع الدورية قبل انسحابها نحو الأراضي المحتلة.

وأكدت التحقيقات الأولية لليونيفيل، أن الطائرة المسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنها تجاوزت الخط الأزرق في انتهاك صريح للقرار الدولي رقم 1701.

وشددت القوة الدولية على أن "استخدام المسيّرات المسلحة ضد جنود حفظ السلام أمر غير مقبول"، مذكرّة كافة الأطراف بواجباتهم في ضمان سلامة القوات الدولية ووقف أي هجمات بالقرب من مواقعها.

يأتي هذا التطور رغم إبلاغ اليونيفيل المسبق لكلا الجيشين الإسرائيلي واللبناني بنشاط الدورية، وهو إجراء روتيني متبع في المناطق الحساسة.

واعتبرت القيادة الدولية أن هذه التصرفات لا تمثل خرقا للسيادة فحسب، بل تعرقل بوضوح المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن، مما يضع جهود إعادة بناء الاستقرار على المحك في واحدة من أكثر الجبهات توتراً في المنطقة.