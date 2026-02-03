إعلان

اليونيفيل: قواتنا نفّذت عملا دفاعيا ضد مسيّرة إسرائيلية جنوبي لبنان

كتب : محمود الطوخي

08:02 م 03/02/2026

اليونيفيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أن جنودها اضطروا لتنفيذ "عمل دفاعي" مشروع ضد طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن شكلت تهديدا مباشرا ووشيكا على سلامة طاقم الدورية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأوضح البيان، أنه "خلال دورية روتينية قرب بلدة كفركلا صباح اليوم، رصد جنود حفظ السلام مسيّرتين تحلّقان فوقهم بشكل عدائي، حيث لوحظ أن إحداهما تحمل جسماً مجهولاً ودخلت نطاقاً يشكّل خطرا أمنيا".

وأشار اليونيفيل، إلى أن استجابة لهذا التهديد قام الجنود باتخاذ إجراءات مضادة، لتقوم المسيّرة إثر ذلك بإلقاء قنبلة صوتية انفجرت على بعد 50 مترا من موقع الدورية قبل انسحابها نحو الأراضي المحتلة.

وأكدت التحقيقات الأولية لليونيفيل، أن الطائرة المسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنها تجاوزت الخط الأزرق في انتهاك صريح للقرار الدولي رقم 1701.

وشددت القوة الدولية على أن "استخدام المسيّرات المسلحة ضد جنود حفظ السلام أمر غير مقبول"، مذكرّة كافة الأطراف بواجباتهم في ضمان سلامة القوات الدولية ووقف أي هجمات بالقرب من مواقعها.

يأتي هذا التطور رغم إبلاغ اليونيفيل المسبق لكلا الجيشين الإسرائيلي واللبناني بنشاط الدورية، وهو إجراء روتيني متبع في المناطق الحساسة.

واعتبرت القيادة الدولية أن هذه التصرفات لا تمثل خرقا للسيادة فحسب، بل تعرقل بوضوح المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن، مما يضع جهود إعادة بناء الاستقرار على المحك في واحدة من أكثر الجبهات توتراً في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليونيفيل لبنان إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند ارتداء الجوارب لأكثر من 8 ساعات؟
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
زووم

أول تعليق لـ نورهان بعد وفاة والدتها
يمتلكه رجل أعمال مصري.. معلومات عن نادي إبراهيم عادل الجديد
رياضة محلية

يمتلكه رجل أعمال مصري.. معلومات عن نادي إبراهيم عادل الجديد
حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي
أخبار

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد