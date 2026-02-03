إعلان

الدفاع المدني في غزة يعلن توقف مركباته عن العمل بشكل كامل

كتب : مصراوي

03:19 م 03/02/2026

(د ب أ)

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، توقف مركباته عن العمل بشكل كامل، نتيجة عدم توفر الحد الأدنى من الوقود اللازم للتدخلات الإنسانية، مناشدًا بضرورة التدخل الفوري لمعالجة هذه الأزمة.

وأكد الدفاع المدني في بيان صحفي اليوم، أن نفاد الوقود أدى إلى توقف مهام انتشال الجثامين، لعدم قدرة المركبات على التحرك، إضافة إلى تعذر استكمال أعمال إزالة الأخطار بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المعدات.

وأشار إلى أن الأزمة انعكست أيضًا على صعوبة الاستجابة لنداءات الاستغاثة، خاصة في ظل المنخفضات الجوية التي تتطلب جاهزية ميدانية عالية.

ودعا الدفاع المدني المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لإمداد الطواقم الإنسانية بالوقود اللازم لتشغيل المركبات والمعدات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الإنسانية بالشكل المطلوب.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "تأتي هذه الأزمة في ظل القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الوقود إلى القطاع، ما فاقم من تدهور مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، الذي يعاني أصلًا من أوضاع إنسانية كارثية".

الدفاع المدني قطاع غزة نقص الوقود

