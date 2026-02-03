ترامب: هناك سفن جديدة تتجه إلى إيران في الوقت الحالي

كتب-عبدالله محمود:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك سفن جديدة تتجه إلى إيران في الوقت الحالي، مؤكدًا "أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الإيرانيين وسنرى ما سيحدث".

وأوضح ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن هناك محادثات تجري مع إيران، مضيفًا: "أريد التوصل لاتفاق معها وسيكون الوضع سيئا إذا لم يحدث ذلك".

وأشار ترامب، إلى أن هناك الكثير من التطورات التي تحدث بشأن إيران وروسيا والشرق الأوسط.

وأكد ترامب، أن المحادثات الروسية الأوكرانية تسير على نحو جيد للغاية وقد تكون هناك أخبار سارة.