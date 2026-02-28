إعلان

بعد بدء هجوم أمريكا على إيران.. سماع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة

كتب : مصراوي

11:11 ص 28/02/2026

دوي انفجارات

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة بعد وقت قصير من بدء الهجوم الأمريكي على إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين في المناطق المتواجد بها قواعد عسكرية ويمكن استهدافها، التوجه لأقرب مكان آمن.

وردت إيران بتحذير شديد اللهجة على الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على أراضيها.

وقال رئيس لجنة الأمن، إبراهيم عزيزي "لقد حذرناكم. والآن بدأتم في سلوك طريق لم يعد مصيره بأيديكم".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات اليوم السبت، ووصفتها إسرائيل بأنها "ضربة استباقية" ضد عدوها اللدود "للقضاء على التهديدات".

