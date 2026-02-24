إعلان

الأمين العام للناتو يطالب بضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا

كتب : مصراوي

02:03 م 24/02/2026

الناتو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) باستمرار دعم التحالف لأوكرانيا، وذلك في الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وقال روته اليوم الثلاثاء، في مقر الحلف في بروكسل "الناتو يقف مع أوكرانيا منذ البداية. نحن نقف معكم اليوم، وسنقف معكم لمواجهة التحديات المستقبلية".

وأضاف الأمين العام: "من المهم أن تستمر أوكرانيا في الحصول على المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تحتاجها".

وقال روته: "إن المساعدات العسكرية، بما فيها المساعدات الدفاعية أساسية لكن أوكرانيا في حاجة إلى المزيد".

وتابع الأمين العام لحلف الناتو: "لأن التعهد بالمساعدة لا يعني انتهاء الحرب. أوكرانيا في حاجة للذخيرة اليوم وكل يوم حتى توقف حمام الدماء". كما ناشد "روته" الحلفاء تقديم التزامات لتأمين السلام في أوكرانيا بمجرد توقف القتال.

وقال "عندما ينتهي القتال في النهاية، يجب أن يستمر السلام".

وأضاف" الأوكرانيون يستحقون سلاما دائما وعادلا. أمنهم أمننا. لا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي في أوروبا بدون سلام حقيقي في أوكرانيا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الناتو الحرب الروسية الأوكرانية دعم أوكرانيا مساعدات عسكرية مباحثات سلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انهيار زينة وظهورها بالحجاب وطارق لطفي أبرز الحضور.. لقطات من جنازة شقيق
دراما و تليفزيون

انهيار زينة وظهورها بالحجاب وطارق لطفي أبرز الحضور.. لقطات من جنازة شقيق
زكاة الفطر: حكمها ووقتها وقيمتها.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

زكاة الفطر: حكمها ووقتها وقيمتها.. الأزهر للفتوى يوضح

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
رمضان ستايل

‎ماذا يحدث لأمعائك عند تناول الأطعمة الحارة على الإفطار؟
"شوجر دادي عامل دنجوان".. رامز جلال يستقبل ماجد المصري في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"شوجر دادي عامل دنجوان".. رامز جلال يستقبل ماجد المصري في رامز ليفل الوحش
الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يجري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان