تواصلت الاحتجاجات في الجامعات في إيران ضد النظام في البلاد لليوم الثالث على التوالي اليوم الاثنين.

وقال نشطاء إيرانيون عبر منصة " تليجرام" إنه في جامعة الزهراء بالعاصمة طهران، التي تقبل إناث فقط، شاركت الطالبات في الاحتجاجات.

كما شهدت جامعة شريف للتكنولوجيا وجامعة أمير كبير للتكنولوجيا في طهران احتجاجات.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الطالبات يرددن شعارات ضد النظام الإيراني.

وقد بدأ أمس الأول السبت الفصل الدراسي الجديد في عدد من الجامعات بعد تأخير استمر شهرا.

وكانت الجامعة قد علقت الدراسة في البداية في أعقاب احتجاجات عارمة مطلع يناير الماضي.

ويذكر أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة أدت لوقوع المظاهرات، التي تعد الأعنف منذ أعوام.