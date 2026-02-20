إعلان

إنشاء مكتب تنسيق يربط بين السلطة الفلسطينية ومجلس السلام

كتب : مصراوي

10:21 م 20/02/2026

الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة، نيكولاي

(د ب أ)

أعلن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام لغزة، اليوم الجمعة، عن إنشاء مكتب ارتباط رسمي بين مكتبه والسلطة الفلسطينية، في إطار تنفيذ خطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ملادينوف أن المكتب "يرحب بإنشاء مكتب ارتباط مع السلطة الفلسطينية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستوفر قناة رسمية ومنظمة للتواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يضمن أن تتم المراسلات واستلامها ونقلها عبر آلية مؤسسية واضحة.

وأوضح البيان أن ملادينوف، بصفته حلقة الوصل بين “مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، يضمن تنفيذ مختلف جوانب الإدارة الانتقالية وإعادة الإعمار والتطوير في قطاع غزة "بنزاهة وفعالية".

وأعرب البيان عن تطلع المكتب إلى العمل مع مكتب الارتباط التابع للسلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً لسكان غزة والمنطقة.

