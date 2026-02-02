مسؤول روسي: موسكو ستستخدم الأسلحة النووية إذا تعلق الأمر بوجودها

وكالات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الإثنين، إن الأسلحة النووية خطيرة للغاية ولكن إذا كان الأمر يتعلق بمصير الدولة الروسية فلا ينبغي الشك في أن موسكو ستستخدمها.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية، أن روسيا تتصرف بموجب عقيدتها النووية التي تحدد متى يمكن استخدام الأسلحة النووية، وذلك في تعليقه بشأن احتمال توجيه ضربة ضد أوكرانيا. كما أكد أن "قوات الناتو ستكون أهدافاً مشروعة في حال نشرها على الأراضي الأوكرانية".

وأشار ميدفيديف، إلى أنه إذا انتهى سريان معاهدة نيو ستارت دون إيجاد بديل لها، فيجب أن يثير ذلك قلق العالم من عدم وجود قيود على القوى النووية الكبرى للمرة الأولى منذ أوائل السبعينيات.

وأوضح ميدفيديف، أن معاهدات الحد من التسلح لعبت دوراً حاسماً ليس فقط في الحد من عدد الرؤوس الحربية، بل ووسيلة للتحقق من النوايا وضمان بعض الثقة بين القوى النووية الكبرى.

وحول أزمة فنزويلا، قال إن "سرقة" الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو تخل بالعلاقات الدولية ويمكن أن تعتبرها كاراكاس عملاً حربياً.

وذكر ميدفيديف لـ"رويترز" و"تاس" و"مدونة الحرب الروسية" (وورجونزو)، في مقابلة من مقر إقامته على مشارف موسكو: "ما حدث للرئيس نيكولاس مادورو هو بالتأكيد انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي".

وأضاف ميدفيديف، أن "ما حدث يخل بنظام العلاقات الدولية برمته"، وشدد على أنه إذا ما قامت قوة أجنبية "بسرقة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإن الولايات المتحدة ستعتبر ذلك بالتأكيد عملاً حربياً.

إلى ذلك، أشاد ميدفيديف بالرئيس الأمريكي ترامب ووصفه بأنه زعيم فعال يسعى بصدق إلى السلام، لكنه قال إن موسكو لم ترصد أي أثر للغواصات النووية التي قال ترامب إنها انتقلت إلى الشواطئ الروسية العام الماضي.

وأعلن ترامب رغبته في أن يُذكر كرئيس "صانع سلام"، وأكد مراراً أن إبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا بات وشيكا.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة أمريكية خلال الأيام المقبلة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.