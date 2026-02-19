

وكالات

أغلق مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية عقب الإبلاغ عن حالة طوارئ لطائرة، ما أدى فعليا إلى تعليق جميع الرحلات لنحو ساعة كاملة.

وأصدر المطار إشعارا للمسافرين، أوضح فيه أن عمليات الطيران علقت مؤقتا إلى حين سحب طائرة من ممر التحرك taxiway بسبب حادث سابق.

كان من المتوقع أن يستمر إغلاق مركز السفر في ولاية نيوجيرسي من الساعة السادسة مساء حتى الحادية عشرة ليلا بالتوقيت الشرقي، وفقا لما أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية، إلا أن المطار أعاد فتح أبوابه بعد الساعة السابعة مساء بقليل.

وكان قد فُرض في وقت سابق قرار إيقاف أرضي بين الساعة 5:42 مساء والسابعة مساء بسبب حالة الطوارئ، التي تبين أنها ناجمة عن مشكلة في محرك طائرة تابعة لشركة JetBlue، كانت متجهة إلى مدينة وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بحسب ما أكدته الشركة في بيان رسمي.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار نيوآرك، لكنها عادت وهبطت مجددا بعد نحو 40 دقيقة فقط من بدء الرحلة، وفقا لبيانات موقع تتبع الرحلات FlightAware.

وفي بيان أولي، أكدت إدارة الطيران الفيدرالية، أن رحلة جيت بلو رقم 543 هبطت بسلام، بعد أن أبلغ الطاقم عن وجود دخان في قمرة القيادة، وأجرى إخلاء للركاب باستخدام الزلاقات قرابة الساعة السادسة مساء.

وقد أدى إخلاء الطائرة إلى تعليق عمليات المطار بشكل مؤقت. و

رغم استئناف الحركة الجوية لاحقا، ظلت الرحلات المغادرة من نيوآرك تسجل تأخيرات تقارب الساعة، وفقا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وأكدت شركة "جيت بلو" أنها ستتعاون بشكل وثيق مع السلطات الفيدرالية المختصة للتحقيق في ملابسات ما جرى، وفقا لروسيا اليوم.