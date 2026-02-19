إعلان

موسكو: سنواصل دعم البرنامج النووي السلمي لإيران

كتب : مصراوي

11:37 ص 19/02/2026

ألكسندر جروشكو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أن موسكو لم ولن تتراجع عن موقفها الداعم لتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في إيران.

وقال جروشكو في تصريحات للصحفيين "فيما يتعلق بموقف روسيا على الساحة الدولية، تعلمون أننا دافعنا دائماً وبحزم عن حق الشعب الإيراني في التنمية المستقلة، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا النووية السلمية. لم نحد قط عن هذا الموقف ولا ننوي القيام بذلك"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن العلاقات بين موسكو وطهران "تستند إلى خبرة تاريخية طويلة"، مشددا على أن البلدين تجمعهما اتفاقية شراكة استراتيجية.

وأضاف جروشكو "نحن دول جوار ونشارك معا في مجموعة دول الخمس المطلة على بحر قزوين"، مشيراً إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي والروابط الثقافية تتطور بشكل جيد للغاية، واختتم قائلاً: "سنواصل العمل في هذا الاتجاه".

ألكسندر جروشكو وزير الخارجية الروسي إيران البرنامج النووي

